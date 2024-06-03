"أونروا": أكثر من مليون شخص غادروا مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن "أكثر من مليون شخص غادروا مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
واشارت في بيان، الى أن "التهجير القسري أدى إلى إبعاد أكثر من مليون شخص عن رفح، ولجأ آلاف العائلات حاليا إلى المرافق المتضررة والمدمرة في خان يونس، حيث تواصل "الأونروا" تقديم الخدمات الأساسية لهم، على الرغم من التحديات المتزايدة، الظروف التي لا توصف".
وكان نحو 1.4 مليون شخص قد لجأوا إلى المدينة خلال الحرب، لكنهم بدأوا في المغادرة بعد أن حثتهم إسرائيل على إخلاء المدينة قبل التوغل في المدينة.
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