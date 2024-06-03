"كتائب القسام": فجرنا حقل ألغام بقوة صهيونية غرب رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا فجّرنا حقل ألغام في قوّة صهيونيّة متمركزة داخل موقع كتيبة الشّهيد محمد أبو شمالة في حي تل السّلطان غرب مدينة ​رفح​ جنوبي قطاع ​غزة​، وأوقعنا أفراد القوّة بين قتيل وجريح". وأشارت إلى "أنّنا قصفنا أيضًا تحشّدًا لقوّات العدو خلف الكليّة الجامعيّة جنوب حي الصبرة في مدينة غزة، بقذائف هاون".

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