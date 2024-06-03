مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مصدر رفيع المستوى الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به.

وأكد المصدر أنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح."

كما شدد المصدر على أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.