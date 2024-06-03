اخبار العالم

مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

نفى مصدر رفيع المستوى الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به.

وأكد المصدر أنه "لا صحة  لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح."

كما شدد المصدر على أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا