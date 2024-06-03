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انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أيسلندا فوز هالا توماسدوتير بالانتخابات لتكون ثاني امرأة تشغل منصب الرئيس في هذا البلد الأوروبي.

وحصدت توماسدوتير 34,3 % من الأصوات متقدمة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير التي حصدت 25,5 % .
وستتولى توماسدوتير رئاسة البلاد خلفا لغودني يوهانسون الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2016 إلى أن أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه لن يسعى للترشح لولاية جديدة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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