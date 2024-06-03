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رئيس العراق: التقدم الأمني والاستقرار يساعدان على تطوير علاقاتنا مع دول الجوار

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد" إن التقدم الأمني واستقرار البلاد يساعدان على تطوير وتمتين علاقات العراق الدولية والإقليمية ومع دول الجوار، كما يُعززان جهود السلطات العراقية من أجل رفض الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادتنا".

وأكد في كلمته خلال احتفالية تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في دهوك، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، الحرص على تكثيف الجُهود في القضايا والاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، رافضا أن يكون العراق منطلقا للاعتداء عليه.

وقد حضر الاحتفالية رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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