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إصابة الإمبراطورة اليابانية السابقة ميتشيكو بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب ا)

أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية اليوم الاثنين إصابة الإمبراطورة السابقة ميتشيكو بفيروس ، مضيفة أنها تعاني من أعراض خفيفة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة البلاط الامبراطوري القول إن الإمبراطورة السابقة البالغة من العمر 89 عامًا تعاني من السعال وشعور بالألم في حلقها وتتعافي في منزلها. وأضافت الوكالة أنه ثبتت عدم إصابة زوجها الإمبراطور السابق أكيهيتو البالغ من العمر 90 عامًا بالفيروس.

وأضافت الوكالة أن الإمبراطورة بدأت في السعال أمس الأحد، وخضعت لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل " بي سي ار" اليوم الاثنين.

ويذكر أن الإمبراطور السابق أكيهيتو تخلى عن العرش خلال عام 2019، وخلفه ابنه الأكبر الإمبراطور ناروهيتو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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