مخالفات زراعة الأرز.. وزير الري يوجه بالإزالات الفورية وتحصيل قيمة التبديد والمتابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة حالة الري والموقف المائي بالمحافظات، خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية .

وتوجه سويلم بالشكر إلى جهات الوزارة المختلفة على التنسيق المتميز والمجهودات الكبيرة التي تم بذلها خلال الشهور الماضية؛ للإعداد لفترة أقصى الاحتياجات .

وتناول الاجتماع استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات والمعد بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة، ووجه سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات على ترعة التل بجنوب المنزلة بإدارة ري شرق الدقهلية، ورفع المخلفات على جسور الترعة، وسرعة نهو التطهيرات على ترع العبيد وبطين، وسرعة البدء في تطهير ترع الرملة والبحر الصغير بمحافظة الدقهلية .

ووجه الوزير مصلحةَ الري وأجهزتها المختصة بسرعة إصلاح كوبري البذاري بهندسة ري بحري أجا، فضلًا عن التوجيه لكل من مصلحة الري وهيئة الصرف بالمرور وعمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراء أعمال الصيانة المطلوبة .

وتابع الوزير: وفي ما يخص هيئة الصرف.. فقد تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى، مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف الزراعية .

وتم استعراض البرنامج الزمني المُعد من الإدارة المركزية لتوزيع المياه لمتابعة المناسيب والتصرفات على الطبيعة؛ وخاصة بالنقاط الساخنة، حيث أكد سويلم ضرورة المرور الدوري من مسؤولي توزيع المياه على كل المواقع للتأكد من استيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الري، مشدداً على ضرورة التزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها، على أن يكون الالتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء إدارات الري عند صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالتزامن مع استمرار قيام مسؤولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالمرور الدوري على كل الإدارات والمشروعات بالمحافظات لمتابعة الموقف على الطبيعة ورفع تقارير عن موقف المتابعة .

وشدد سويلم على قيام كل مسؤولي الري بالمحافظات بمتابعة زراعات الأرز المخالفة بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري وتحصيل قيمة تبديد المياه، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، والتأكد من التزام المزارعين، بزارعة الأرز في المناطق المصرح لها فقط بزراعة الأرز لعدم التأثير سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع .

ووجه سويلم لقطاع تطوير الري بقيام إدارات التوجيه المائي بالمحافظات بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه وأجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات؛ للتأكد من التزام المزارعين بتطبيق المناوبات المقررة على كل ترعة، مع تكثيف متابعة الالتزام بالمناوبات؛ خصوصًا خلال إجازة عيد الأضحى المقبلة، والتوجيه أيضاً باستمرار متابعة أجهزة الري لكل الأراضي ذات الطبيعة الرملية التي تروى بالغمر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها من تحرير محاضر مخالفة وتطبيق غرامات تبديد مياه على هذه الأراضي .

ووجه الوزير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالإسراع في إجراءات طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل بشكل عام، وفي نطاق نيل القاهرة الكبرى بشكل خاص، مع تكثيف أعمال تكريك مجرى نهر النيل أمام القناطر الكبرى على نهر النيل، بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمركز القومي لبحوث المياه، والتوجيه أيضاً لإدارة حماية نيل جنوب دمياط بالإسراع في إزالة الحشائش الغاطسة بخور سمنود بمحافظة الغربية، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي التي تتم لإزالة الحشائش من المجرى المائي للنهر وجسوره .