إسبانيا: ندرس الرد على تعطيل إسرائيل عمل قنصليتنا في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لتعطيل إسرائيل لعمل القنصلية الإسبانية في القدس، قائلًا إن إسبانيا ستدرس أفضل طريقة للرد على الحكومة الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد طلب إسرائيل من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدماتها للفلسطينيين بسبب اعتراف إسبانيا بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة.

وأكد ألباريس، على دعم إسبانيا لمصر في مسألة ضمان فتح كافة المعابر البرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، بشكل آمن.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بوقف الحرب داخل قطاع غزة، وبالتحديد العمليات العسكرية داخل مدينة رفح وفق ما دعت إليه محكمة العدل الدولية من أجل إحلال عملية السلام، قائلًا "بمجرد إسكات صوت البنادق في غزة يجب أن يتحول الحكم إلى السلطة الفلسطينية".

وندد ألباريس، بتضييق إسرائيل على الدول الساعية للاعتراف بوجود فلسطين، قائلًا إن إسرائيل تفرض ضغوطات على سلوفينيا منذ إعلان حكومتها الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ألباريس، إن إسبانيا اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة، لأن الوقت قد حان للتوقف عن الكلام وبدء تنفيذ حل الدولتين.