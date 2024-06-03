عاجل.. استقالة حكومة مصطفى مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة حكومته.