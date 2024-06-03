موعد المقابلات.. 945 فرصة عمل للمدرسين والممرضات في 13 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

دعت وزارة العمل، الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، وهي 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة، بالتقديم للحصول على تلك الفرص من خلال عقد المقابلات الشخصية للراغبين الذين سجلوا بها.

وأوضحت "العمل"، بحسب بيانها، الإثنين، أنه يمكن للراغبين فى الالتحاق بـ945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة، إجراء المقابلات في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من 11 إلى 13 يونيو الجاري، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تديرها الأكاديمية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 3 ظهرًا؛ للعمل على العديد من التخصصات التى تعمل داخل الأكاديمية.

وأشارت "الوزارة"، إلى أنه على من يرغب التقديم أو إجراء المقابلة عليه التوجه في الموعد المُحدد لذلك.

ويأتي ذلك فى إطار دور وزارة العمل فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب؛ للحد من معدلات البطالة، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

من جانبه، نسقت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها فى : طوخ، ودمنهور، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وأسيوط، والسويس، والإسكندرية، والمنصورة، والمنيا، ودمياط، والوادى الجديد، قنا، وطور سيناء.

وأوضحت رئيس الإدارة العامة للتشغيل، أنه تم توفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا، حسب كل تخصص؛ للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، وذلك برواتب مجزية يجري تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولى "الأكاديمية"، وفقًا لخبرة المتقدمين.

وأضافت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التخصصات المطلوبة هي، 45 مدرس شبكات، و45 مدرس برمجة، و45 مدرس إتصالات، و45 مدرس كمبيوتر، و45 مدرس عربى، و45 مدرس لغة إنجليزية، و45 مدرس فيزياء، و45 مدرس رياضة، و45 مدرس علوم، و30 ممرضة، و30 مسئول دخول إحترافى – خدمة إجتماعية، و45 مدرس رسم هندسى، و45 مدرس كهرباء، و45 مدرس انتاج زراعى، و45 مدرس إنتاج حيوانى، و45 مدرس أوتوكاد، و45 مدرس كيمياء، و45 مدرس تربية رياضية، و45 مدرس إقتصاد، و45 مدرس دراسات إجتماعية، و45 مدرس تربية دينية مسيحية، و30 مدرس لغة ألمانية.

وأشارت المدير العام، إلى أن عناوين مقرات المدارس التطبيقية في المحافظات هى:

طوخ: مدرسة وى طوخ أمام مركز الشرطة.

دمنهور: ميدان جلال قريطم - بجوار الفنية بنات

أسيوط: الرحاب أسيوط الجديدة..

القاهرة: الحديقة الدولية، مدينة نصر، مدينة نصر، محافظة القاهرة.

الجيزة: مدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية المتقدمة لغات.

السويس: آخر شارع الأنابيب - مساكن الشهداء عتاقة.

الإسكندرية: 5 شارع إبراهيم شريف متفرع من شارع أبو قير سيدى جابر بجوار مدرسة مصطفى كامل.

المنصورة: شارع المستشفى الدولي متفرع من عبد السلام عارف بجوار مديرية الصحة.

المنيا: المنيا الجديدة - الحي الثالث - ميدان محمد علي خلف مول كورنر بلازا.

دمياط: كورنيش النيل بجوار البنك الأهلي - مدرسة إبداء الوطنية للعلوم والتقنية.

الوادي الجديد: الخارجة - شارع أنور البارودي - بجوار مدرسة الثانوية الفنية بنات.

قنا: مساكن عثمان، البنك الأهلي فرع الجامعة، مدرسة وى قنا.

طور سيناء: مدرسة وى - فرع جنوب سيناء حي النور بجوار مركز شرطة طور سيناء.

العناني: داخل مدرسة الثانوية الزراعية مدينة الفكرية- مركز أبو قرقاص – المنيا.

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