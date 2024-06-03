شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب.. مطالب برلمانية بتفعيل الترشيد الحكومى ومخصص أكبر لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، مُطالبات برلمانية بتفعيل الترشيد الحكومي، وتخصيص مُخصصات مالية أكبر للهيئة المختصة بتنشيط السياحة.

وفي هذا الصدد، طالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية علي الصندوق، لاسيما وأن المكاتب الخارجية بصدد الإغلاق قائلا : "الهيئة هي أملنا الوحيد لتنفيذ الخطة السياحية".

وشددت البرلمانية، علي أهمية تجديد أسطول الطيران الذي اعتبرته في "وعكة"، لاسيما وارتباطه الوثيق بالتنشيط السياحي، مطالبة بتخصيص مبالغ كبيرة لسداد مديونية مصر للطيران.

من جانبه طالب النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، بأهمية تفعيل الترشيد الحكومي، وعدم رفع أسعار السلع المدعمة من أجل توفير موارد مالية بالموازنة علي أن يتم تعزيز الموارد بآليات أخرى خارج الصندوق وتعتمد علي محاور الإنتاج والصناعة.

بدوره، أشار النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إلي إننا أمام موازنة هي الأضخم في تاريخ مصر، وتشتمل علي عدة نقاط مضيئة منها تخصيص 40 مليار جنيه زيادة في دعم تكافل وكرامة ليتسع ويشمل 5 ملايين أسرة، فضلا عن 81 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين، مشيراً إلي أن المواطن والطبقة المتوسطة تساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة.



المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب



الوزراء المشاركين في الجلسة العامة



جانب من الجلسة