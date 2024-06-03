شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسلم أهالى الفيوم 10 مشاريع تنموية و40 وصلة مياه وإجراء 15 عملية عيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية وهو ما التمسه الجميع خلال الفترة الماضية وتفكيره في متطلبات المناطق والأسر الأكثر احتياجا وتوفيرها على وجه السرعة، وفى هذا الإطار، قامت جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتسليم عدد 10 مشاريع تنموية بمحافظة الفيوم، وعدد 40 وصلة مياه، وإجراء 15 عملية عيون، فضلًا عن توزيع مساعدات مالية وسماعات أذن وإجراء عمليات القلب.

ومن ناحية أخرى قامت جمعية الأورمان، بعمل قوافل طبية تخدم 5 مراكز بمحافظة الشرقية وهو ما نشرته الصحفة الرسمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية.

وفى هذا الإطار يلعب التحالف الوطنى للعمل الأهلى دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

ويعد التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتمكن التحالف والذى بات كيانا عظيما يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وقد تم ترجمة ذلك لعدد من المبادرات المهمة التى استهدفت فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة.