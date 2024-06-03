شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: المستثمرون يتهافتون على مصر بعدما كنا نعانى من اللادولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،:"كان لدينا حلم يتلخص فى أن يكون لدينا دولة، واليوم نناقش الموازنة العامة للدولة، وهي أول موازنة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان البعض يظن أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة متقدمة على غرار مصر تسعى إليها الكثير من الدول لكي تستثمر فيها بعد هذا الكم من المشروعات غير المسبوق".

وتابع عابد: "أوجه ثلاث رسائل، الأولى للنواب شهدنا على مدار الأربع أدوار انعقاد موازنات لنا بعض الملاحظات ولكن أعمالا لنظرية تبديل الكراسى، ماذا لو كان هناك نائب فى موقع الوزير، ماذا سيكون فى جعبته لتعزيز وتنمية الموارد المالية ليحقق المطالب المشروعة والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير، خاصة وأن الحكومة بدأت منذ عام 2014 فى مواجهة تحديات وأزمات مالية وأمنية".

وأضاف رئيس لجنة النقل، الرسالة الثانية لرئيس مجلس النواب الذى استطاع أن يقود الجلسات العامة بمنتهى العدل والحيادية، والرسالة الأخيرة للشعب المصرى مفادها" استحملت الكثير مضى 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل".

وفى ذات الصدد، قال النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، إن الموازنة هذا العام استثنائية، والجميع ليس بمعزل عما يدور فى العالم من تحديات وأحداث اقتصادية ، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الاعتمادات للمعاشات والمرتبات معاش تكافل وكرامة والمشروعات القومية.

وطالب عبد الرازق، إعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية خاصة تلك التى تحقق خسائر وتكلف الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية كبيرة، وعدم الاعتماد على الضرائب فى الإيرادات على أن يكون هناك تنوع فى الموارد.

وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم موافقته على الموازنة العامة للدولة جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

وطالب النائب من الحكومة الاهتمام بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي وخاصة في محافظات مصر بصحرائها الشاسعة شرقًا وغربًا، بداية من شرق وغرب محافظة الجيزة مارًا ببني سويف والمنيا حتى أسوان، فهذه الأراضي تسمح بالاستثمار الزراعي والصناعي، وإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في هذه المساحات، وبخاصة استثمار في مجال التصنيع الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل ندفع مقابل الحصول عليها العملة الصعبة.

طالب عبدالعظيم أيضًا بزيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم، وأن تصدر الحكومة الكتاب الدوري الخاص بالعاملين بالصناديق الخاصة البالغ عدد 300 ألف في محافظات مصر، وأكثر من 21 ألف في محافظة المنيا وحدها، لذا نطالب وزير المالية بدعم هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة وإصدار الكتاب الدوري المكون من بندين فقط يسمح الأول لهم بالحصول على الحد الأدنى للمرتب، والثاني يسمح لهم بالتسويات الوظيفية.