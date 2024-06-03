شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلق باب المناقشة حول الموازنة ويمنح الكلمة لوزير المالية للرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وبعد غلق باب المناقشة، منح رئيس مجلس النواب الكلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، للرد على ملاحظات ومداخلات النواب.