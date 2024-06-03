شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": أوافق على الموازنة ونعى التحديات المواجهة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال النائب أحمد السجيني: لغة الأرقام ليست وجهة نظر وبالأمس واليوم وزير المالية تحدث بلغة الأرقام وعرض عدة مقارنات تاريخية وصل بعضها للقرن الماضى، وأنا أتفق معه في هذه المقارنات، لكن أقول له إنه عندما نتحدث عن إيرادات مصر في 2015 لابد أن ندرك سعر الصرف كان كام في هذا التوقيت.

وتابع السجيني: "ميزانية المحليات 28 مليار جنيه، المركز الذي يدرب القائمين على إنقاق الـ28 مليار جنيه طلب 10 ملايين جنيه العام الماضي، تدخلنا واتفقنا مع الوزير على 10 ملايين في العام الماضي، وفوجئنا أثناء المناقشة أن الأمر لم يتم، وهنا أؤكد أن التقرير الذي نوافق عليه في المجلس قانون وعدم الالتزام به مخالفة للقانون، ونطلب إفادة من المجلس من وزارة المالية هل الواقعة صحيحة وهناك مخالفة أم لا"، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم إهدار أموال الباب الثاني للسلع والخدمات.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لم أرى في موازنتنا رغم التحديات مفهوم العوائد، كنت أتمنى أن يأتي مجموعة وزراء نقعد نشوف إيه قصة الـ250 مليار جنيه أو 300 مليار الذي يقول الوزير إنه يقدر يدبرهم، 250 مليار جنيه توازي 5 مليارات دولار، وقالوا مفيش بالمصري، هل مش عارفين ندبر 250 مليار عشان عدم قطع الكهرباء؟".

وأشار إلى أهمية زراعة الجوجوبا كنمط غير تقليدي في إيجاد موارد للدولة يجب أن يتلقفها الوزراء المعنيين، لافتا إلى مشروع زراعة الجوجوبا على 3 آلاف فدان في البحر الأحمر،متابعا: كيف يمكن توليد إيرادات غير نمطية تحسن من الميزان التجاري، ممكن يتولد 2 مليار دولار من مزرعة الـ3 آلاف فدان.

واختتم السجيني كلمته، قائلا: "أوافق على الموازنة وأعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وعلى الحكومة افتراض موازنة خمسية قائمة على جدوى اقتصاديات ومستهدفات موازنة".