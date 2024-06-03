«جدير بالقبول».. وزير الخارجية يعلق على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن المقترح المطروح حاليًا لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع جدير بالقبول.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية إن مصر تحفز الطرفين المتصارعين لقبول المخطط المطروح، وأن مصر تستمر في التواصل والتنسيق مع شركائها لإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل 37 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف شكري أن مصر تتطلع لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة يؤرق مصر بسبب الأضرار الإنسانية، لافتا إلى أن ممارسات إسرائيل تخرق قواعد القانون الدولي، وأن الحرب في غزة تعرض المنطقة للفوضى.

وردًا على تساؤل بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، قال وزير الخارجية إن الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة مرفوض من قبل معظم القوى الدولية، وأن اتصال هذا الوجود بمعبر رفح مرفوض من السياسة المصرية، مؤكدا أن المعبر الذي يمثل وسيلة تواصل رئيسية بين مصر وغزة لإدخال المساعدات وإنقاذ الجرحى.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فإن المعاهدة مستقرة على مدى 4 عقود ولديها من الآليات التي تمكنها من مواجهة الخروج على قواعدها، وأنه يجب احترام المعاهدة واحترام بنودها والمحافظة عليها.

وأكد سامح شكري أن الحرب على قطاع غزة تسببت في تداعيات كارثية على الشعب الفلسطيني، وأنه يجب الامتثال لقواعد القانون الدولي واحترام قرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.