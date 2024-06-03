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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية

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استقبل أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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