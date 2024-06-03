أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا فاديم فيلاشكين اليوم الاثنين إن 5 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأوضح فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الروس أصابوا الليلة الماضية خمسة من سكان إقليم دونيتسك منهم اثنان في كل من بيلوزيرسكي وزاليزني وآخر في فوفتشي".

وأضاف المسئول الأوكراني أن إجمالي ضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في العام قبل الماضي بلغ 1985 قتيلاً و4974 جريحًا، بينما لا يؤخذ في الاعتبار الخسائر في ماريوبول وفولنوفاخا.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ511 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 511 ألفًا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعدما رصد مقتل وإصابة 1270 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و779 دبابة و15 ألفا و2 من المركبات المدرعة و13 ألفا و280 من النظم المدفعية و1090 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و824 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2199 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و159 من المركبات وخزانات الوقود".

على صعيد متصل ، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين ، أن الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة للإقليم في أخر 24 ساعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسبعة منازل خاصة ومنشأة طبية وخط أنابيب غاز وسيارة خاصة.. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف المدنيين.