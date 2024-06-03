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الرصاصة اخترقت عينها.. مصرع فتاة بطلق ناري في الدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت فتاة مصرعها بطلق ناري اخترق الوجه من العين اليسرى، وذلك خلال مشاهدتها مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول فتاة تدعى "جنة ياسر عبد النبي البدراني"، 16 عامًا، مقيمة بشارع بورسعيد بمدينة المطرية، مصابة بطلق ناري في العين أحدث مضاعفات في المخ، توفيت عقب وصولها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفاة في شرفة منزلها لمشاهدة مشاجرة في الشارع، أصيبت بطلق ناري في العين، وجرى نقلها للمستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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