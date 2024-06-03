حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في "جبل عداثر" بالصواريخ الموجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)



أعلن "حزب الله" في بيان له أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الإثنين، قوات إسرائيلية في "جبل عداثر" بالصواريخ الموجهة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد تعقب ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الاثنين 03-06-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح."

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "محيبيب" في جنوب لبنان. وفجر اليوم تعرضت بلدة "الخيام" في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين استهدفتا حي "وادي العصافير" في البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت أطراف البلدة المذكورة، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الاول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.