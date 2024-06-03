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النواب يوافق على موازنة المجلس لعام 2024/25

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع الموازنة  التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.

وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص  لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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