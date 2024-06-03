شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب بـ"حماة الوطن" تنظم ندوة بعنوان "موقفنا ثابت من 48 دعما للقضية الفلسطينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة المهندس كريم إمام، ندوة تضامنية تحت عنوان "موقفنا ثابت من 48 دعماً للقضية الفلسطينية".

واستمراراً الندوات التثقيفية لحزب حماة الوطن في كافة المحافظات، ومن منطلق أهمية التثقيف المعرفي، نظمت أمانة الشباب المركزية، ندوة للتعريف بمجهودات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ، بحضور قيادات وكوادر الحزب.

منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزة، دعم حزب حماة الوطن جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وعدم تمدد وتوسع العمليات العسكرية

ودخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية إلى كامل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

كما دعم الحزب الرفض المصري القاطع لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

ووقف حزب حماة الوطن خلف الرئيس السيسي في موقفه الحازم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

لذلك قام حزب حماة الوطن بتنظيم عدد كبير من الندوات التثقيفية السياسية في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية.