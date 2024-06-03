شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط استقالة رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالته للرئيس، وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، ونستعرض في السطور التالية الضوابط الدستورية لاستقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.

حيث يندرج بند استقالة الوزارة تحت المادة 174 والتي تنص على أن "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .