شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية يوجه الشكر لحكومة مصطفى مدبولى: لا أحد ينكر جهدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الشكر إلى الحكومة السابقة والتي تقدمت باستقالتها اليوم لرئيس الجمهورية، مشدد علي أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة الجديدة لتنفيذ التكليفات التي كلف بها الرئيس السيسي خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وكذلك بناء الإنسان المصري الذي جاء علي أولويات التكليف الرئاسي الجديد.

وتابع اللواء رؤوف، أنه لا أحد ينكر الجهد الذي قامت به الحكومة طوال المرحلة الماضية في ظل تحديات صعبة وتقلبات إقليمية ودولية شديدة الحرج والحساسية الأمر الذي أثر سلب علي اقتصاديات كل دول المنطقة ولكن الحكومة مارست دورها بمنتهى الحيادية والحرفية بما حافظ علي أمن واستقرار مصر الأمر الذي يستدعي منا توجيه الشكر علي مجهوداتها السابقة.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تصريحاته مؤكدا خلالها أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في الأداء والممارسة الميدانية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بضرورة العمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز علي جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة علي الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.