شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: خطاب تكليف الحكومة الجديدة يهتم بالإنسان والصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع حياة كريمة هو الأضخم والأهم فى الريف المصرى، وباكتماله سيتغير وجه الخياة بمصر بشكل كبير ونحسب لهذه الحكومة أنها نجحت فى ذلك فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تم إنجازه فى المشروع كبير وشعر به المواطن ويضع أملا كبيرا عليه، ويحتاج المشروع إلى دفعة كبيرة، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يجب أن تفخر بهذا المشروع لأنه سيغير الحياة على أرض مصر ويمنح أكثر من 60% من السكان فرص تنموية ومعيشية وظروف أكبر بكثير مما يعيشونه.

وأكد الدكتور محمود مسلم، أن خطاب تكليف الحكومة يهتم بالإنسان والصحة والتعليم وهى الأمور التى نالت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أننا فى ولاية جديدة للرئيس السيسى، وهى ولاية لها شكل جديد ومتطلبات جديدة سيحاول الدكتور مدبولى من خلال إعادة الثقة فيه أن يلبيها.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.