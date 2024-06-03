شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تشكر حكومة مدبولي وتطالب بتشكيل حكومة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت كتلة الحوار بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي وحكومته المستقيلة على الفترة التي تولوا فيها المسؤولية، واصفة إياها بفتره مليئة بالتحديات، اتفقنا فيها واختلفنا مع الحكومة لكنها تظل حكومة وطنية مخلصة.

وتؤكد كتلة الحوار تطلعها لتولية حكومة سياسية تشعر بالمواطن وتقدر أعباءه وتسعى لتحقيق طموحاته المشروعه والعادلة.

و تتمني كتله الحوار للدكتور مدبولي التوفيق في اختيار عناصر الحكومه الجديده علي اسس من الكفاءه و المسؤوليه و الابتكار لحلول جديده تعبر بالوطن من ازمته الي تحقيق قفزات واسعه تستحق رضا المواطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.