شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تثمن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تكشف حرص الرئيس على استمرار مسيره التنمية وحماية الأمن القومي العربي .

وأضافت النائبة منال نصر، هلال بيان صحفي، أن الحكومه السابقة أدت واجبها الوطني في ظروف دولية واقليمية صعبة ولم يتواني أعضائها عن خدمه الوطن حتي آخر لحظة.

وأكدت أن المرحلة القادمة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس الي رئيس الوزراء الملكف، باختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة القادمة والتي حددها الرئيس بوضوح .

وأضافت النائبة منال نصر، أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة القادمة الي العمل بوتيره أسرع لاستكمال النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكدت النائبة منال نصر، أن الرئيس حرص في خطاب ابلتكليف علي توضيح الأهداف التي تضمنت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم،كما تضمنت التكليفات مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، و على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ووجهت النائبة منال نصر، الشكر للحكومه المستقيلة وأعرب عن تطلعه ان تكون الحكومة القادمة قادرة علي استكمال مسيرة التنمية في مصر.