شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يوجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حزب حماة الوطن، بالشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تعاملت باحترافية مع كافة الملفات، وهو ما كان سببا في تخفيف آثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين.

وتابع إن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل.

وشدد حماة الوطن، على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني ليكون أكثر قوة في مواجهة الصدمات، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.