شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد إلتزام الحكومة بجميع توصيات مجلس النواب عن موازنة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية الشكر لكافة أعضاء مجلس النواب علي المناقشات الهادفة التي أبديت لصالح هذا الوطن حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، مؤكداً إلتزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس النيابي ولجنة الخطة والموازنة وجميع المناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن جميع الآراء والملاحظات التي ابديت نعد بأنها ستكون معنا أثناء تنفيذ موازنة العام الجديد.

وفي سياق متصل، تناول وزير المالية الحديث عن أسعار الفائدة مشيراً إلي أنها ترتبط بـالموجة التضخمية فحال انخفاض معدلات التضخم سنشهد تراجع لأسعار الفائدة، فإذا رجعت إلي سابق عهدها بمتوسط 12- 13 % الفائدة هتنزل إلي النصف، وبالتالي مؤشر الفائدة للمصروف أيضا من المتوقع أن ينخفض إلي اسفل 30%.

يشار إلي أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2024/2025، أن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعى، والبحث العلمى، استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة فى المخصصات لهذه القطاعات، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5% حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.