شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجيل يشيد بـ"حكومة مدبولى" المستقيلة ويتطلع لرؤية جديدة للحكومة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريحاته على تقديره الكبير للدكتور مصطفى مدبولي وحكومته السابقة، مشيراً إلى أنهم قادوا البلاد في فترة عصيبة مليئة بالتحديات الجسيمة، داخليا و خارجيا وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة السابقة تعاملت بحرفية شديدة ومهنية عالية مع الأزمات الاقتصادية، مما ساهم في توفير السلع الأساسية للجماهير رغم الصعوبات واستطاعت الوفاء بكل التزامات مصر الدولارية وسددتها فى توقيقاتها مما حافظ على شكل مصر ومكانتها وسط دول العالم والصناديق الدولية واتخذت قرارات اقتصادية صعبة ونجحت فى جذب استثمارات مباشرة حققت توازن فى الاحتياطى الدولارى وغيره من االعملات الأجنبية ..

وعبر "الشهابي" في تصريحه، عن تمنياته للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤى وسياسات جديدة تركز على تطوير الصناعة، وتعميقها واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم، والبحث العلمي، والصحة، وأهمية أن تكون الحكومة الجديدة حكومة سياسية تتخذ قرارات مدروسة وتحقق توافقًا مجتمعيًا. وأضاف أن التغيير الشامل في الوزارات المختلفة ما عدا الوزارات السيادية سيساهم في ضخ روح جديدة في الجهاز الحكومي المصري .. بسياسات جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة ..

في الختام، شكر رئيس الجيل الحكومة السابقة على جهودها، معرباً عن أمله في أن تشهد الحكومة الجديدة تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.