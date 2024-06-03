6 غارات إسرائيلية على جبل الريحان جنوبي لبنان

افادت معلومات صحافية بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ 6 غارات على جبل الريحان جنوبي لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على جبل ابو راشد، خراج بلدة ميدون قرب السريرة في منطقة جزين.

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