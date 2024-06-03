وزير الخارجية المصري: ندعو حماس وإسرائيل إلى قبول خطة وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريح له أنه "ننتظر رد إسرائيل على مقترح الصفقة بعد أن أعلنت حماس أنها تلقته بإيجابية"، لافتا الى ان "غزة أصبحت غير قابلة للحياة مع عدم دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية
وشدد شكري على ان "الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة مرفوض من غالبية المجتمع الدولي، وندعو حماس وإسرائيل إلى قبول خطة وقف إطلاق النار".
وذكّر ان "مصر واضحة في رفضها للوجود الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع غزة"، معتبرا ان "من الصعب تشغيل معبر رفح دون التنسيق مع إدارة فلسطينية".
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