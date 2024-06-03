افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، عن "نجاة المهندس و. ع. غ من محاولة سلب بقوة السلاح في نفق المطار صباح اليوم"، موضحا أن "أثناء توجهه من بيروت بإتجاه صيدا، تفاجأ بدراجتين ناريتين من نوع CROSS يقودهما سائقان مسلحان يرتديان خوذتين لإخفاء وجهيهما حاولا توقيفه، ليحاول سائق دراجة ثالث مسلح كان بإنتظار وصوله لآخر النفق قطع الطريق عليه"، لافتا الى انه "نجا بأعجوبة من هذا الفخ المسلح حيث إستمرت الملاحقة الى خلدة بالقرب من أفران شمسين حيث تواروا عن الانظار بعدما فقدوا الأمل من إمكانية نجاح خطتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية حاولوا سلب احد الاشخاص في نفق المطار صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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