افادت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه "يمكننا وقف القتال لإعادة الاسرى لكن لا يمكننا وقف الحرب"، لافتا الى ان "الإيرانيون وكل أعدائنا ينظرون إلينا ويريدون رؤية ما اذا كنا سنستسلم".

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل هيوم عن نتانياهو: يمكننا وقف القتال لإعادة الاسرى لكن لا يمكننا وقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.