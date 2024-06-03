زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش عثر على جثّة المرحوم دوليف يهود، ابن مستوطنة نير غوز في غلاف غزة، بعد تحقيق مكثّف أُجري في الجيش، وذلك بعد تشخيص علمي".
وأوضح في تصريح، أنّ "يهود عمِل كممرض في نجمة داود الحمراء، حيث خرج من منزله خلال الهجمة في السّابع من تشرين الأوّل 2023 لإنقاذ الحياة، وقُتل على يد عناصر حركة "حماس" وتمّ العثور على جثّته داخل الكيبوتس"، لافتًا إلى أنّه "تمّ نقل الجثّة إلى معهد الطبّ الشّرعي لإجراءات تشخيصها من قبل الجهات المختصّة، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات أبلغ ممثّلو الجيش العائلات بالأمر".
ولطالما ظنّت السّلطات الإسرائيليّة أنّ دوليف يهود محتجَز في قطاع غزة، على غرار شقيقته أربل الّتي لا تزال محتجزة لدى "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي عثر على جثة مستوطن قُتل في 7 تشرين كان يعتقد أنه محتجز لدى "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.