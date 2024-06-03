الجيش الإسرائيلي عثر على جثة مستوطن قُتل في 7 تشرين كان يعتقد أنه محتجز لدى "حماس"

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش عثر على جثّة المرحوم دوليف يهود، ابن مستوطنة نير غوز في غلاف ​غزة​، بعد تحقيق مكثّف أُجري في الجيش، وذلك بعد تشخيص علمي".

وأوضح في تصريح، أنّ "يهود عمِل كممرض في نجمة داود الحمراء، حيث خرج من منزله خلال الهجمة في السّابع من تشرين الأوّل 2023 لإنقاذ الحياة، وقُتل على يد عناصر حركة "حماس" وتمّ العثور على جثّته داخل الكيبوتس"، لافتًا إلى أنّه "تمّ نقل الجثّة إلى معهد الطبّ الشّرعي لإجراءات تشخيصها من قبل الجهات المختصّة، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات أبلغ ممثّلو الجيش العائلات بالأمر".

ولطالما ظنّت السّلطات الإسرائيليّة أنّ دوليف يهود محتجَز في قطاع غزة، على غرار شقيقته أربل الّتي لا تزال محتجزة لدى "حماس".