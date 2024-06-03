ميقاتي تسلم دعوة للمشاركة في أعمال "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" في الاردن

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" والذي يستضيفه الاردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.

وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.

وكان رئيس الحكومة استقبل سفيري مصر علاء موسى والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد قبل ظهر اليوم في السرايا وتسلم منهما الدعوة الى

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى هلا الشيخ روحو.

والتقى ميقاتي سفير طاجاكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.