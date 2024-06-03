وقفة لجمعية "أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت" امام قصر العدل في بيروت

نفذت جمعية "أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت"، ظهر اليوم وقفة، بعنوان "الضحايا ما بدن إلا العدالة والعدالة واجب عليكم"، أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة فوج إطفاء بيروت وحشد من أهالي الضحايا والشهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، رافعين اللافتات التي تطالب بعدم عرقلة التحقيق وإصدار القرار الظني وعدم تمييع ومماطلة بعض المسؤولين للوصول إلى الحقيقة.

واشار الاهالي الى "ان هذه الوقفة تأكيد منهم على ضرورة إكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني ومحاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم عن تفجير مرفأ بيروت في اسوأ كارثة حلت بلبنان".