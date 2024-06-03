حاصباني: اي مرسوم او قانون محال من حكومة تصريف أعمال لا يمكن ان نقبله

أعلن النائب غسان حاصباني، في تصريح في المجلس النيابي، انه "طُرح على جدول اعمال لجنة المال والموازنة اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل"، وقال: "كان لدينا اعتراض واضح في اللجنة على أن اي مرسوم او قانون محال من الحكومة لا يمكن بالشكل ان نقبله لانها حكومة تصريف اعمال. وهناك اقتراح قانون مقدم من احد الزملاء النواب لم يسلك طريقه الى اللجان بعد، وهو بانتظار بعض الملاحظات التي ارتأت هيئة مجلس النواب ان تحيله الى الحكومة ".

اضاف: "نحن نقبل ان يكون هناك اقتراحات قوانين من النواب ، لذلك سننتظر ليصل الاقتراح، ونتمنى ان يصل بأسرع وقت ممكن لمناقشته، وهذه كانت مادة يجب ان تناقش ضمن الموازنة عندما اقرت. وعندما وصلنا الى نهاية الجلسة لم يسنح الوقت لنقاشها وعلينا ان نقوم بها بالطريقة السليمة".