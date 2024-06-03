لجنة مستخدمي مستشفى بيروت الحكومي اعلنت الاضراب التحذيري نهار الاربعاء

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، الى أن "مرة جديدة نجد أنفسنا كموظفين في المستشفى مهددين بإستمرارية مؤسستنا وبتحصيل حقوقنا ورواتبنا، ونتيجة لتأخر دفع الرواتب المتكرر شهرياً وغياب الخطة الواضحة من الإدارة للنهوض بالمستشفى"، معلنة "اضراب تحذيري للعاملين في المستشفى نهار الاربعاء الواقع في 05_06_2024 على أن يتخلله مؤتمر صحفي للجنة الموظفين داخل المستشفى".

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