ميقاتي التقى باقري كني وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الجنوب والمنطقة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري كني، في حضور سفير ايران في لبنان مجتبى اماني، والوفد الايراني المرافق للوزير كني، ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الجنوب والمنطقة.
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