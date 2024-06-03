حريق بحقول القمح في سهل مرجعيون جراء إلقاء العدو القنابل الحارقة وقصف لكفركلا

اندلع حريق بحقول القمح في سهل مرجعيون قبالة المطلة جراء إلقاء الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة،كما تعرضت بلدة كفركلا لقصف بقذائف الهاون من قبل العدو الإسرائيلي.

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