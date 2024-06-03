النشرة: مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق مؤسسة بهارات وحبوب في بريقع لوجود بضاعة منتهية الصلاحية

افاد مراسل "النشرة"، في النبطيةن عن ان "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية، قاموا بجولات تفتيشية شملت مدينة النبطية، سوق الإثنين التجاري، وبلدات القصيبة وبريقع وتول وبلدة حاصبيا"، لافتا الى انه "تمّ سحب عينتان من مادة البهارات ومادة الصعتر المعّد بيعه للأفران لفحصه في المختبر المعتمد، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة تبيع بهارات وحبوب في بلدة بريقع لوجود بضاعة منتهية الصلاحية داخل المستودعات، وقد تمّ حجز البضاعة للحصول على أمر من النيابة العامة في النبطية لإتلافها. كما أنه تمّ توجيه إنذارات خطية لبعض بائعي الخضار والفاكهة لضرورة إعلان الأسعار على جميع البضاعة المعروضة في محالهم، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

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