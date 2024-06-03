افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ غارات وهمية في الجنوب وأطلق جدار الصوت فوق منطقة الزهراني حيث تحطم الزجاج في مجمع نبيه بري للمعوقين في الصرفند. كما وتحطم الزجاج في بعض الأبنية في بلدات الخرايب والزرارية وارزي وغيرهم مخلفا وراءه بالونات حرارية مسببا الذعر عند المواطنين .

كانت هذه تفاصيل خبر غارات وهمية وخرق جدار الصوت فوق منطقة الزهراني وتحطم زجاج في الصرفند وبلدات في القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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