بري التقى باقري كني وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني والوفد المرافق، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. واسقبل بري رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

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