باسيل أبرق إلى الشيخ صباح خالد الصباح مهنئاً بتزكيته ولياً للعهد في الكويت

أبرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى ولي العهد في الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، مهنئاً بتزكيته ولياً للعهد.
وجاء في نص البرقية: "أتوجه اليكم بأحر التهاني القلبية والتبريكات، بمناسبة تزكيتكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، كلنا ثقة بشخصكم الكريم وبكفاءتكم لتولي هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم. لقد عرفناك وزيراً للخارجية ومن ثم رئيساً لمجلس الوزراء، وقد ابليت البلاء الحسن في مسؤولياتكم السابقة وكنتم صديقاً عزيزاً وصديقاً محباً للبنان".
وأضاف النائب باسيل في برقيته: كل التوفيق لسموكم بمهامكم الجديدة، ونتمنى طول العمر لكم ولصاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
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