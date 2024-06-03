الجيش: إجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل رماية حنوش – حامات

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي، أن "وحدة من الجيش سنتقوم بتاريخَي 4 و5/ 6/ 2024 اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
واشارت الى ان "وحدة أخرى ستقوم بتاريخَي 5 و6/ 6/ 2024، اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
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