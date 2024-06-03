آلان عون: إجراء انتخابات رئاسية مباشرةً من الشعب يتطلب تعديلا دستوريا وضوابط لحفظ التوازن

اعتبر عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​آلان عون​، أنّ "فكرة إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ مباشرةً من الشّعب، هي عمليًّا اقتراح يجعل إجراء الاستحقاق تلقائيًّا، ويجنّبه التّأخير أو التّعطيل كما يحصل اليوم، جرّاء عدم توفّر أكثريّة للانتخاب وعدم توفّر توافق لتأمين تلك الأكثريّة".

ونبّه، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "لهذا الخيار محاذير في ظلّ النّظام السّياسي الطّائفي اللّبناني، الّذي يقوم على توازن دقيق جدًّا بين الطّوائف ومواقعها في النّظام وصلاحيّاتها. لذلك هو يتطلّب ليس فقط تعديلًا دستوريًّا، بل ضوابط كثيرة لعدم الإخلال بهذا التّوازن، منها على سبيل المثال إجراؤه على دورتَين: الأولى على المستوى الطّائفي، والثّانية على المستوى الوطني".

وأشار عون إلى أنّ "الانتقال إلى هذا التّغيير الجذري في الانتخابات الرئاسية يتطلّب توافقًا وطنيًّا لإجراء التّعديل الدّستوري، وهو غير متوفّر، أو الانتقال إلى نظام سياسي مع إلغاء الطّائفيّة، وهو أمر مستحيل في المدى المنظور".