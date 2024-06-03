حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في خلة وردة والتجهيزات التجسسية في موقع المالكية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 3-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.