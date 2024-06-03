ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في سريلانكا اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت إلى 12 شخصا، كما تم الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص آخرين. وقال مسؤول بمركز إدارة الكوارث في سريلانكا إن المناطق الواقعة بغرب سريلانكا التي تتضمن كولومبو ومناطق أخرى بجنوب ووسط البلاد كانت الأكثر تضررا من هطول الأمطار منذ مساء أمس الأول السبت.

ومازالت عملية البحث والإنقاذ مستمرة. ونزح أكثر من 50 ألف شخص بعدما خلفت الأمطار الغزيرة أضرارا في عدة مناطق. وتعاني سريلانكا من هطول الأمطار الموسمية منذ منتصف مايو الماضي. ومازالت جميع المدارس مغلقة في سريلانكا اليوم.