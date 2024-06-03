مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات التنشيط السياحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة هى الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الإقليمية والدولية التى تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وأكد درويش، على ضرورة الانتباه إلى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافي السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الإنفاق الحكومي.

وطالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية.